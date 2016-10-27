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أهم 10بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. طالب ينشر رسالة وداع قبل انتحاره

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أهم 10بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. طالب ينشر رسالة وداع قبل انتحاره أهم 10بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. طالب ينشر رسالة وداع قبل انتحاره

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء بالعديد من المنشورات المهمة، لذلك نرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون، سواء عبر حساباتهم الشخصية.

 

1- طالب ينشر رسالة وداع لأقاربه على "فيس بوك" ويشنق نفسه فى كفر الشيخ

 

2-      هاشتاج "هنفضل نكره الإخوان علشان" يتصدر "تويتر".. ورواده: بايعين أوطان

3-      صفحة الملك فاروق على فيس بوك تعلن وفاة المؤرخ العسكرى اللواء جمال حماد

4-      آيتن عامر تتعرض لهجوم من طلبة مدرسة أسفل منزلها بسبب "عيد الهالوين"

5-      حسام غالى يلبى دعوة طفل أهلاوى لزيارته فى مستشفى أبو الريش

 

6-      شذى حسون تدعم سعد لمجرد فى أزمته بعد القبض عليه فى باريس

7-      نتنياهو ينفى مشاركته فى حفريات تحت الأقصى.. ويؤكد: لا نية للقيام

8-      إليسا تنشر باقة ورد كبيرة من أحد أصدقائها فى عيد ميلادها على "تويتر"

 

9-      رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية يقدم العزاء فى وفاة أمير قطر الأسبق

 

10-   سامى يوسف يغنى لأول مرة فى أوبرا دبى 16 ديسمبر

 


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