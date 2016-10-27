أهم 10بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. طالب ينشر رسالة وداع قبل انتحاره

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء بالعديد من المنشورات المهمة، لذلك نرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون، سواء عبر حساباتهم الشخصية.

1- طالب ينشر رسالة وداع لأقاربه على "فيس بوك" ويشنق نفسه فى كفر الشيخ

2- هاشتاج "هنفضل نكره الإخوان علشان" يتصدر "تويتر".. ورواده: بايعين أوطان

3- صفحة الملك فاروق على فيس بوك تعلن وفاة المؤرخ العسكرى اللواء جمال حماد

4- آيتن عامر تتعرض لهجوم من طلبة مدرسة أسفل منزلها بسبب "عيد الهالوين"

5- حسام غالى يلبى دعوة طفل أهلاوى لزيارته فى مستشفى أبو الريش

6- شذى حسون تدعم سعد لمجرد فى أزمته بعد القبض عليه فى باريس

7- نتنياهو ينفى مشاركته فى حفريات تحت الأقصى.. ويؤكد: لا نية للقيام

8- إليسا تنشر باقة ورد كبيرة من أحد أصدقائها فى عيد ميلادها على "تويتر"

9- رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية يقدم العزاء فى وفاة أمير قطر الأسبق

10- سامى يوسف يغنى لأول مرة فى أوبرا دبى 16 ديسمبر