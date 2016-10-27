أهم 10بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. طالب ينشر رسالة وداع قبل انتحاره

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء بالعديد من المنشورات المهمة، لذلك نرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون، سواء عبر حساباتهم الشخصية.
1- طالب ينشر رسالة وداع لأقاربه على "فيس بوك" ويشنق نفسه فى كفر الشيخ
2- هاشتاج "هنفضل نكره الإخوان علشان" يتصدر "تويتر".. ورواده: بايعين أوطان
3- صفحة الملك فاروق على فيس بوك تعلن وفاة المؤرخ العسكرى اللواء جمال حماد
4- آيتن عامر تتعرض لهجوم من طلبة مدرسة أسفل منزلها بسبب "عيد الهالوين"
5- حسام غالى يلبى دعوة طفل أهلاوى لزيارته فى مستشفى أبو الريش
6- شذى حسون تدعم سعد لمجرد فى أزمته بعد القبض عليه فى باريس
7- نتنياهو ينفى مشاركته فى حفريات تحت الأقصى.. ويؤكد: لا نية للقيام
8- إليسا تنشر باقة ورد كبيرة من أحد أصدقائها فى عيد ميلادها على "تويتر"
9- رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية يقدم العزاء فى وفاة أمير قطر الأسبق
10- سامى يوسف يغنى لأول مرة فى أوبرا دبى 16 ديسمبر
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