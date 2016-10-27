بوتين ردا على تأثير روسيا بالانتخابات الأمريكية: أمريكا ليست جمهورية الموز

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تستطيع أن تؤثر على سير الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أمريكا ليست "جمهورية الموز"، بل دولة عظمى.

وقال بوتين فى الجلسة العامة الختامية لمنتدى "فالداى" الدولى للنقاش: "هل هناك من يفكر بجدية أن روسيا قادرة على التأثير على اختيار الشعب الأمريكى؟ هل أمريكا جمهورية الموز؟ أمريكا دولة عظمى".

وتابع بوتين فى حديثه عن الانتخابات الأمريكية قائلا، "يتم لفت انتباه الجمهور إلى القراصنة الإلكترونيين الروس والجواسيس بدلًا من حل المشاكل الحقيقية داخل البلاد".

وأضاف بوتين "هناك الكثير من المشاكل الحادة والملحة فى أمريكا، من الدين الحكومى الضخم إلى ارتفاع العنف باستخدام الأسلحة النارية وحقائق تعسف الشرطة، على الأرجح أن الحديث يجب أن يكون خلال الانتخابات عن هذا بالتحديد، وعن المشاكل الأخرى غير المحلولة، لكن يتضح أنه ليس لدى المرشحين ما يقولونه، ولا شىء لديهم من أجل المجتمع، لذا من الأسهل بكثير لفت انتباه الناس إلى ما يسمى بالقراصنة الروس والجواسيس وعناصر التأثير وما إلى ذلك".