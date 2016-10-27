صور.. الثانوية بنات بالمنصورة تنظم ندوه تحت شعار “كيفية الوقاية من الأمراض”

نظمت مدرسة الثانوية بنات بالمنصورة صباح اليوم الخميس ندوة بعنوان ” كيفية الوقايه من الامراض ” وذلك تحت اشراف هويده مسعد مديرة المدرسة.

تناولت الندوة شرحًا مفصلًا عن فيروس “C” وأعراضه وكيفية الوقاية منه ودور الصحة المدرسية في مكافحة هذا المرض.

ومن جانبها أكدت هويده مسعد ان الندوه تأتى انطلاقا من أهمية التوعية الصحية بالمدارس ومردودها الإيجابى على أبنائنا الطلاب.

واشارت مديرة المدرسة الى الهدف الاول من تلك الندوات هو الارتقاء ورفع مستوى الوعى الصحى لدى الطالبات والارتقاء بالسلوكيات الصحية لديهم وجعل المدرسة بيئة صحية وآمنه.