إنذار.. مكملات "الجيم" الغنية بالتستوستيرون تسبب النوبات القلبية والعقم

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” من تعاطى المكملات الغذائية التى تحتوى على هرمون التيستوستيرون "هرمون الذكورة" لأنه يمكن أن يسبب النوبات القلبية، وتغيرات فى الشخصية والعقم.

وقالت الهيئة الأمريكية إن هناك بعض المنتجات أو المكملات الغذائية تحتوى على هرمون التستوستيرون تمت الموافقة عليها لعلاج الرجال من نقصانه فى الجسم بسبب بعض الظروف الطبية.

وأشارت الـ “FDA” إلى أن الملايين من الرجال الأمريكيين وخاصة الذين يريدون تضخيم عضلاتهم فى الوقت الحاضر يستخدمون حبوب "هرمون التستوستيرون" والمواد الهلامية أو الحقن أملاً فى تعزيز صحتهم البدنية أو لتعزيز رغبتهم الجنسية.

وأوضحت هيئة الغذاء أن "هرمون التستوستيرون" منصوص عليه قانونًا لعلاج الأمراض مثل تأخر سن البلوغ والأمراض التى تسبب فقدان العضلات، مثل السرطان أو الإيدز، ولكن هناك أشخاصا يسيئون استخدامه، بما فى ذلك الرياضيين ولاعبى كمال الأجسام.

وأضافت الـ “FDA” أن تعاطى "هرمون التستوستيرون"، بجرعات عالية تؤثر على نظام القلب والدماغ والكبد، والصحة العقلية والغدد الصماء، كما أن له أعراض انسحاب، مثل الاكتئاب، والتعب، والتهيج ، وفقدان الشهية، وانخفاض الرغبة الجنسية والأرق.