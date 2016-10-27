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«محكمة الأسرة» ترفض طلب أحمد عز بمنع نجليه من السفر

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«محكمة الأسرة» ترفض طلب أحمد عز بمنع نجليه من السفر «محكمة الأسرة» ترفض طلب أحمد عز بمنع نجليه من السفر

أحمد عز

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم، برفض اﻷمر الوقتى المقام من الفنان أحمد عز، والذى يطالب فيه بمنع طفليه عز الدين، وزين الدين، من السفر إلى الخارج، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر.

وكان عز، أقام أمرًا وقتيًا بحمل رقم 649 لسنة 2016، أمام محكمة أسرة مدينة نصر، وقال فيه، إن الفنانة زينة استصدرت حكما فى الدعوى رقم 539 لسنة 2014، بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين له، وتم تأييد الحكم استئنافيًا، وحيث أن طعن على هذا الحكم بالالتماس رقم 3472 لسنة 133 ق، ودعوى البطلان رقم 326 لسنة 2016 أسرة مدينة نصر، مازالت متداولة حتى الآن، فإنه نما إلى علمه أن زينة قد بادرت باستخراج جوازات سفر وشهادات ميلاد للصغيرين عز الدين وزين الدين تمهيدا للسفر بهما إلى خارج البلاد.

ولفت عز، فى طلبه إلى أن الالتماس المنوه عنه بصدر الطلب لم يفصل فيه بعد، وقد يتطلب فيه حضور الصغيرين ﻻتخاذ إجراء قانونى بشأنهما، وفى حالة عدم حضورهما قد يتعذر الفصل فيه بحسب طلبه، لذلك فإنه يتقدم بطلب لمنع الصغيرين من السفر لحين الفصل فى دعوى البطلان واﻻلتماس بحكم نهائى، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر.

 

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