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بوتين يكشف عن خياره الوحيد في حلب

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بوتين يكشف عن خياره الوحيد في حلب بوتين يكشف عن خياره الوحيد في حلب

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن الخيار الوحيد أمام القوات الروسية التي تدعم القوات السورية في مدينة حلب التي تسيطر المعارضة على أحيائها الشرقية.

وقال بوتن إن روسيا لا خيار أمامها سوى تطهير ما أسماه “بوكر الإرهابيين” في مدينة حلب السورية على الرغم من حقيقة وجود المدنيين فيها.

وأضاف أن وضع الضحايا المدنيين في الصراعات لا بد وأن يثير الأسى في كل مكان، وليس في حلب فحسب، مشيرا إلى المدنيين الذين قتلوا حول الموصل بالعراق.

وأضاف بوتن “ينبغي أن تقرع الأجراس لكل الضحايا الأبرياء وليس في حلب فقط.” في إشارة إلى حادثة قرع أجراس الكنائس في بعض دول العالم تضامنا مع ضحايا حلب.

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