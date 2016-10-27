كلينتون وترامب في حرب “التذكارات”

تبقى أسبوعان فقط على الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتنافس على أشده بين المرشحين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، لكن هناك سباق آخر لا يقل عنه سخونة، في سوق التذكارات.

فمن أكواب تحمل صورة ترامب، بشعره المتميز، وأخرى لكلينتون، وقد كشفت عن عضلات ذراعها، ظهرت ابتكارات أميركية تعكس أوجه السباق المحتدم، وصولا ليوم التصويت، في الثامن من نوفمبر المقبل.

وتقول إحصاءات، إن التجارة المرتبطة بالانتخابات، نمت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وإن المنتجات الخاصة بكلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي، تشكل سبعين في المائة من المبيعات، مقارنة بثلاثين في المئاة لترامب، مرشح الحزب الجمهوري.