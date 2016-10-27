رئيس وزراء اليمن: لم نتسلم أي خطة من المبعوث الدولي

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، الخميس، إن حكومته لم تتلق حتى الآن أي مشروع اتفاق أو تسوية سياسية من المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأضاف بن دغر لدى استقباله السفير الصيني لدى اليمن:” الحكومة ستتعاطى ايجابياً مع كافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام وإيقاف الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي” .

وأضاف:” أنه في حال كانت هذه الرؤية متوافقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، فإن الحكومة ستكون إلى جانبها وإذا لم تتوافق فسنوضح الخلل في الرؤية”.

وأكد موقف الشرعية الذي ينص على تسليم الميليشيات للسلاح والانسحاب من المدن التي احتلتها وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد صرح الأربعاء بأن أي أفكار تطرح للحل وتتعارض مع المرجعيات ستكون مرفوضة جملة وتفصيلا.

والمرجعيات التي تحدث عنها الرئيس اليمني تتمثل في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار الأمم المتحدة 2216.

وكان ولد الشيخ قد أعلن الثلاثاء أنه سلم ما وصفه “خطة سلام شاملة” إلى الانقلابيين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.