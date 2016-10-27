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ضبط مسجلين خطر يسرقان أغطية بلاعات الصرف الصحى بالوادى الجديد

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ضبط مسجلين خطر يسرقان أغطية بلاعات الصرف الصحى بالوادى الجديد ضبط مسجلين خطر يسرقان أغطية بلاعات الصرف الصحى بالوادى الجديد

ارشيفية

مراسل« ONA»:

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة، من ضبط مسجلين خطر، سبق اتهامهما فى عدد من القضايا المتنوعة أثناء سرقة أغطية غرف التفتيش الصحى بالخارجة وبيعها لتجار الخردة.

تم تحريز المضبوطات و تحرر بها المحضر رقم 5515 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .

كان إخطارًا أمنيًا ورد الى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد من قسم شرطة الخارجة يفيد بضبط كلا من ” أحمد. خ. م. ” سنة مسجل خطر و”أحمد ع. ر.” 20 سنة عاطل اثناء سرقتهما أغطية غرف التفتيش الصحى، وتبين أنه سبق اتهامهما فى 20 قضية مابين “قضايا آداب وتبديد وحيازة مخدرات وأموال عامة وحيازة قطع أثرية وإتلاف وشيكات وسرقة بالإكراه، تم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

 

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