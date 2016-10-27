الأجهزة الأمنية تكشف تلاعب في محاضر إزالة بحى المعصرة مقابل مبالغ مالية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط تاجر قام بمساعدة آخرين بالتلاعب في محاضر وأوراق رسمية خاصة بقرارات إزالة وتعدى على أراضى الدولة، والغير صادرة عن حى المعصرة، حيث بلغت نحو 150 محضرًا، وذلك بتغير أسم المشكو في حقه بأسماء أشخاص متوفيين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وقد داهمت قوات شرطة الأموال العامة محل إقامة المتهم ومقر شركته وتبين أنه لاذا بالفرار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عدة بلاغات وشكاوى من المواطنين، بتعدى أحمد فؤاد حامد، تاجر، على أملاك المواطنين من ملاك جمعية السلام، وكذلك المناطق المملوكة للدولة من حولها والمخصصة كشوارع وتخطيط للمنطقة السكنية، وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم قام ببناء عدد كبير من العقارات المخالفة على تلك الأراضى، والبدء في بيعها للمواطنين بمبالغ مالية طائلة.

وبمتابعة قرارات الإزالة والإجراءات الإدارية التي قام حى المعصرة باتخاذها تجاه المتعدين على أراضى الدولة وأملاك المواطنين، تبين قيام بعض الموظفيين العموميين والمدرج أسماءهم بتحريات رجال الشرطة بتغيير أسم المتهم إلى أسماء أشخاص متوفيين لضمان حفظ المحاضر ضده، وتعطيل أجهزة الدولة عن القيام بدورها المنوطه به في حماية الممتلكات العامة، لحين تسكين تلك العقارات والأبراج السكنية، وغل يد الدولة في عمليات تنفيذ الإزالات.

ومن المقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة القادمة قرارات إزاله فوريه للعقارات المخالفة بكورنيش النيل بمنطقة المعصرة، وتقديم جميع المدانين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في واحده من أكبر قضايا الفساد لقطاع جنوب القاهرة.