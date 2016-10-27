مسؤولة أممية تشيد بمبادرة الإمارات باستضافة 15 ألف لاجئ سوري

أكدت سيغريد كاغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أهمية المبادرة التي أعلنت عنها دولة الإمارات باستضافة 15 ألف لاجئ سوري على أراضيها على مدى السنوات الخمس المقبلة الأمر الذي من شأنه أن يوفر حياة أفضل للاجئين السوريين الذين يعانون أوضاعا انسانية صعبة.

جاء ذلك خلال لقاء حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية اليوم بمقر السفارة في بيروت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان التي أكدت أن هذه المبادرة ستكون بمثابة نموذج يحتذى به في العالم لأنها ستقدم للاجئين لهم مقومات الحياة الكريمة وفرص التعليم والعمل والاندماج في الحياة اليومية.

وشددت على أن الامم المتحدة تعول على مثل هذه المبادرات مع ازدياد أعداد اللاجئين حول العالم خاصة أن هبات وتقديمات الجهات المانحة لا تفي بكل الاحتياجات المطلوبة .. معتبرة أن هذا الموضوع الإنساني يحتل سلم الأولويات في أجندة الدول.

من جانبه أكد السفير الشامسي أن دولة الإمارات قدمت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على 750 مليون دولار أميركي كمساعدات للاجئين والنازحين السوريين في دول الجوار المستضيفة ومنها لبنان حيث تنشط "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" العاملة في السفارة بدعم المشاريع الإنسانية وتقديم المساعدات الصحية والطبية والتعليمية.. مشيرا إلى افتتاح مخيم نموذجي في بلدة المرج البقاعية يحتوي على مدرسة ومكتبة مصغرة.

وقال إن دولة الإمارات استقبلت أكثر من 123 ألف مواطن سوري انضموا إلى أكثر من 201 جنسية مختلفة يعيشون جميعهم على أراضيها ما يسهم في تعزيز النسيج المتنوع وتقديم مساهمات واقعية وملموسة لجهة المشاركة في تحمل المسؤوليات المتعلقة بمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة محليا وإقليميا.