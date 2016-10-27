موراي إلى الدور الثاني في فيينا بشق الأنفس



> تأهل البريطاني أندري موراي المصنف أول بصعوبة إلى الدور الثاني من دورة فيينا الدولية لكرة المضرب البالغة قيمة جوائزها 310.467.2 مليون يورو. وفي الدور الاول فاز موراي على السلوفاكي مارتن كليزان 6-3 و6-7 (5-7) و6-صفر.

ويلتقي البريطاني في الدور الثاني مع الفرنسي جيل سيمون الذي تغلب على الإسباني غييرمو لوبيز 6-4 و7-5 الثلاثاء.

ويقدم موراي أفضل مستوياته في الآونة الاخيرة بدليل فوزه في مبارياته الإحدى عشرة الأخيرة من دون أن يخسر أي مجموعة، إذ توج في دورتي الصين وشنغهاي في الأسبوعين الآخيرين.

وحقق موراي نتائج لافتة هذا العام أيضا بفوزه ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية واحتفاظه بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في ريو.

واقترب موراي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وبات موراي يبتعد عن ديوكوفيتش بفارق 2415 نقطة فقط، وبالتالي فإن الفرصة متاحة أمامه لخطف المركز الأول في الموسم الحالي شرط الفوز بدورتي فيينا (500 نقطة) وباريس للماسترز (1000 نقطة)، ومن ثم فوزه بمبارياته الثلاث في الدور الأول من ببطولة الماسترز للاعبين الثمانية الأوائل في العالم المقررة في لندن الشهر المقبل.