رونالدو يكشف عن خصمه “العنيد”

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الخصم الأعند الذي واجهه خلال مسيرته الكروية التي بدأها مع مانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2009.

وقال رونالدو، المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم 2016، إن اللاعب الأعنف الذي واجهه هو المدافع السابق لنادي تشلسي وآرسنال ولاعب المنتخب الإنجليزي سابقا آشلي كول.

وتقابل رونالدو وكول في عدة مناسبات، سواء عندما كان النجم البرتغالي في صفوف “الشياطين الحمر” أو عندما تقابلا مع منتخبيهما الوطنيين.

وعلى الرغم من أن رونالدو واجه عشرات المدافعين، في مسابقات الدوري ودوري أبطال أوروبا، وفي المواجهات الدولية، فإن رونالدو يصر على أن كول هو الأفضل.

وفي تصريح لمجلة “كوتش” قال رونالدو “خلال السنوات الماضية خضت معارك كبرى مع آشلي كول، إنه لا يمنحك فرصة لالتقاط أنفاسك.”

وعند سؤاله عن اللاعب الذي يعجبه، تهرب رونالدو من الإجابة المباشرة لكنه قال “هناك احترام كبير متبادل بيني وبين ليونيل ميسي. الإعلام يحاول أن يظهرنا كمتنافسين دائمين، لكن ذلك ليس صحيحا.”

وأضاف “لسنا أصدقاء جيدين، لكن لا يزال هناك احترام متبادل بيننا.”

ولم يخف رونالدو احترامه الكبير لمدربه في فريق مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.