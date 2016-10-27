أسعار النفط تهبط إلى أقل مستوى في 3 أسابيع

هبطت أسعار النفط، الأربعاء، لتصل إلى نحو 50 دولارا للبرميل، وهو السعر الأقل في 3 أسابيع، وذلك مع تزايد الشكوك بشأن قدرة أعضاء منظمة أوبك في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج، إلى جانب زيادة مخزون النفط الأميركي.

وقد هوت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 72 بالمائة، لتصل إلى 50.7 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينيتش، لتقترب بذلك من سعر 50.2، وهو أقل سعر تصل إليه منذ الثالث من أكتوبر.

كما هوت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 73 في المائة، إلى 49.23 دولارا للبرميل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقد لعبت مجموعة من العوامل دورا في انخفاض الأسعار، أبرزها تزايد العقبات التي تقف أمام اتفاقية مقترحة بين أعضاء أوبك لتقليل الإنتاج.

وقد ذكر العراق، أنه يريد إعفاءه من مقترح خفض الإنتاج الذي من المتوقع أن يجمع عليه أعضاء أوبك في اجتماعهم في فيينا الشهر المقبل، لافتا إلى أنه بحاجة إلى عائدات النفط لمحاربة تنظيم داعش المتشدد.

كما أنه من المتوقع أن تستثني الاتفاقية كلا من إيران ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى فنزويلا وإندونيسيا، الأمر الذي أدى إلى تزايد الشكوك بين المستثمرين بشأن نجاح الاتفاقية.

ومن العوامل الأخرى التي ضغطت بشكل كبير على أسعار النفط، البيانات التي أصدرها معهد النفط الأميركي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، التي أظهرت ارتفاعا كبيرا في مخزون النفط الأميركي.