الدولار يقترب من أعلى سعر في 9 أشهر

استقر الدولار، الثلاثاء، لكنه بقي قرب أعلى مستوياته في 9 أشهر، في الوقت الذي زادت فيه توقعات رفع أسعار الفائدة بنهاية العام مدعومة بنشاط قوي لقطاع الصناعات التحويلية الأميركي.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 98.846 ، الاثنين، وتراجع إلى 98.762، بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش.

وبعد أن سجل الدولار مكاسب مبكرة مقابل اليورو، انخفض ليجري تداوله مستقرا عند نحو 1.0877دولار، بعد بيانات أظهرت ارتفاع ثقة الشركات الألمانية لأعلى مستوى لها في عامين ونصف العام في أكتوبر.

وارتفع الدولار 0.4 في المائة مقابل الين ليصل أعلى مستوياته في 12 يوما عند 104.595 ين ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر 104.635 ين المسجل في وقت سابق من هذا الشهر.

وبلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء التداول الخارجي على العملة في 2010. وتقدم الدولار نحو 4 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية في الشهر الماضي وحده.