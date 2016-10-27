الأوروبيون يمدون اليونان بمساعدات قيمتها 3 مليارات دولار

صادقت منطقة اليورو، الثلاثاء، على منح اليونان مساعدات بقيمة 2.8 مليار يورو( 3 مليارات دولار) في إطار الخطة الثالثة الرامية لإنقاذ اليونان من أزمتها المالية، وذلك بعد أن اتخذت أثينا إصلاحات اقتصادية.

وقال بيان للآلية الأوروبية للاستقرار التي يشرف على قروض منطقة اليورو لليونان:” إن قرار اليوم بتحويل 2.8 مليار يورو لليونان يمثل مؤشرا إلى أن اليونانيين يواصلون بطريقة منتظمة تحقيق تقدم في إصلاح بلدهم”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وكان وزراء المالية الأوروبيون قد صادقوا في 10 أكتوبر على دفع جزئي لهذا القسط من المساعدة بقيمة 1.1 مليار يورو، بعد أن أنهت اليونان تطبيق 15 إصلاحا طلبها الشركاء الأوروبيون، وخصص المبلغ لخدمة الدين.

ومن بين الإجراءات المطلوبة من اليونان تحقيق تقدم في إصلاح أنظمة التقاعد وإدارة المصارف وقطاع الطاقة.

وظل دفع الـ 1.7 مليار يورو المتبقية حينها والمخصصة لتمويل المتأخرات، رهنا بتقديم أثينا معطيات إضافية، وحصلت آلية الاستقرار على المعلومات الضرورية.

ويأتي دفع مبلغ 2.8 مليار يورو تتمة لقسط أول بقيمة 7.5 مليارات يورو دفع في يونيو.

وأوضحت الآلية في بيان أنه جرى صرف 31.7 مليار يورو من قيمة الخطة حتى الآن.

وتخضع اثينا لسياسات تقشف قاسية. وتجد صعوبة في الخروج من الانكماش رغم تحسن ماليتها.

وكانت اليونان قد اتفقت في يوليو 2015 مع دول منطقة اليورو على خطة مساعدة ثالثة نصت على منحها قروضا تصل إلى 86 مليار يورو مقابل سلسلة اصلاحات.