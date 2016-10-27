تراجع الذهب مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة

تراجعت أسعار الذهب مع تحسن طفيف في شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر مثل الأسهم والنفط الخام وهو ما أثر سلبيا على الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وساعدت موجة صعود في أسهم بوينج المؤشر داو جونز الصناعي ليعكس اتجاهه في أوائل جلسة بعد الظهر في حين قلص النفط خسائره بعد بيانات من وزارة الطاقة الأميركية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.56 بالمئة إلى1.266.45 دولار للأوقية (الأونصة) في آواخر التعاملات في السوق الأميركي. وفي الجلسة السابقة سجل المعدن الاصفر 1276.67 دولار وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من أكتوبر.

وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأمريكية بانخفاض 0.5 بالمئة عند 1266.60 دولار.

وتراجعت الفضة 0.96 بالمئة إلى 17.61 دولار للأوقية في حين نزل البلاديوم 2.16 بالمئة إلى 619.30 دولار للأوقية.