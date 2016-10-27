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إصابة 7 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية بشرم الشيخ

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إصابة 7 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية بشرم الشيخ إصابة 7 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية بشرم الشيخ

ارشيفية

أصيب 7 أشخاص بمدينة شرم الشيخ، بسبب التصادم والتزحلق الناتج عن الأمطار والبرق والرعد وسوء الأحوال الجوية بالمدينة، حيث نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج.

و تلقى الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إخطارًا من الدكتور محمد ضاحى مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولى يفيد إصابة “هيثم على محمود” 32 عامًا بسحجات وكدمات، و”حسنى على محمود” 50 عامًا بسحجات وكدمات، و”على محمد محمد على” 31 عامًا بسحجات وكدمات، و”أبو المجد على عبد الحميد” 20 عامَا صعق كهربائى بسبب البرق، و”أحمد نبيل على محمد” 20 عامَا صعق كهربائى بسبب البرق، وذلك إثر التصادم والتزحلق نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والبرق والرعد التى تشهدها شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء، ومازال المصابين يتلقون علاجهم بالمستشفى.

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