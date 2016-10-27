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غادة عبد الرازق تثير الجدل بملابسها عبر حسابها الشخصي

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غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

أثارت النجمة غادة عبد الرازق، الجدل بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها علي “فيس بوك”، خاصة باطلالتها الحديثة علي جمهورها.

وكانت “غادة ” قد تعاقدت مؤخرا علي بطولة مسلسل” ارض جو”، للخوض به المنافسة في رمضان المقبل ، وهو من تأليف تامر حبيب ومن إخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي .

وتجمعها جلسات عمل خلال الفترة الحالية مع صناع مسلسلها للوقوف علي بعض الامور المتعلقة بشخصيتها وبالاحداث الدرامية مع مؤلف المسلسل.

مسلسل”ارض جو”بطولة غادة عبد الرازق وياسمين رئيس، ودينا الشربينى، ومحمد ممدوح، ليجسدوا الأبطال الرئيسية فى العمل.

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