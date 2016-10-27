مصدر أمنى: إنقاذ مخزن معدات ثقيلة مجاور لحريق مصنع البدرشين

أكد مصدر أمنى أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من منع امتداد حريق نشب فى مصنع إسفنج بالبدرشين لمخزن معدات ثقيلة وسولار بجواره، وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران ومنع وصولها للمخزن وإجلاء العاملين من داخل المصنع لمنع وقوع أى إصابات وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى أحد المصانع بالبدرشين، وعلى الفور انتقل فريق إطفاء مكون من اللواء أسامة شعبان مدير الإدارة، واللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية، والعقيد مجدى اليمانى مدير قطاع الجنوب، لمحاولة إخماد الحريق.