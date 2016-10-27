رغم التعثر.. بلاكبيري تواصل إصدار الهواتف

بالرغم من تعثرها في مجال الهواتف الذكية وعدم تمكنها من منافسة سامسونغ وآبل، إلا أن شركة بلاكبيري تواصل إصدارها لهواتف ذكية عاملة بنظام التشغيل “أندرويد”، حيث كشفت، الثلاثاء، هاتفها الثالث الذي يحمل اسم “DTEK60″، ويحتوي لأول مرة على ميزة قارئ بصمات الأصابع.

ويتوفر “DTEK60″ على شاشة من قياس 5.5 إنس بدقة QHD وبكثافة 534 بيكسل بالإنش، مع معالج من شركة كوالكوم رباعي الأنوية، وشريحة رسوميات من نوع Adreno 530 بتردد 624 ميغاهيرتز.

ويعمل الهاتف بواسطة 4 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 جيغا بايت من مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسع عبر منفذ “ميكرو إس دي”، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

أما فيما يخص جودة الصورة، فإنه يتوفر على كاميرا خلفية بدقة 21 ميغابيكسل قادرة على التصوير بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية مع فلاش LED وتقنية التركيز السريع، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة عدسة f2.2.

وطرحت بلاكبيري الهاتف الجديد في 8 أسواق، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بسعر يصل إلى 499 دولار أميركي أو 475 جنيه إسترليني.