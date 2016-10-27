أبل تكشف مواصفات جهازها الجديد “بالخطأ”

كشفت شركة أبل الأميركية “بالخطأ” بعض المواصفات الجديدة لجهازها الجديد الذي سيبصر النور رسميا في مؤتمرها الصحفي الذي تعقده الشركة يوم الخميس.

وستكشف الشركة في مؤتمرها الصحفي عن كمبيوتر “ماك بوك برو” جديد، بالإضافة إلى بعض منتجات “ماكنتوش”.

لكن أبل أصدرت مؤخرا تحديثا لنظام “ماك أو إس سييرا” المخصص لكمبيوتراتها مرفقا “بالخطأ” مع صور لكمبيوتر “ماك بوك برو” المتوقع إطلاقه يوم الخميس، مفسدة المفاجأة التي كانت تخبئها لجمهورها.

وتظهر الصور، التي نشرتها أبل بالخطأ، كمبيوتر “ماك بوك برو” الجديد وهو يتضمن مساحة تعمل باللمس فوق المفاتيح المخصصة للأرقام والأحرف.

وستحتوي مساحة اللمس الجديدة، في أعلى يمين لوحة المفاتيح، حسبما تظهر الصورة المرفقة على أزرار تتغير حسب التطبيق الذي يشغّله المستخدم، كما تتضمن جهازا للتعرف على البصمات، ليكون كمبيوتر أبل الأول الذي يعتمد على البصمة في تسجيل الدخول.