السيطرة على حريق بمصنع إسفنج فى البدرشين دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل شب فى مصنع إسفنج على مساحة 5 آلاف متر، بمنطقة أبوصير التابعة لدائرة قسم البدرشين، وتم منع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات، فيما لم ينتج عن الحريق وقوع أى مصابين.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى أحد المصانع بالبدرشين، وعلى الفور انتقل فريق إطفاء مكون من اللواء أسامة شعبان مدير الإدارة، واللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية، والعقيد مجدى اليمانى مدير قطاع الجنوب، لمحاولة إخماد الحريق، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

وتمت عمليات السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، بناءً على توجيهات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، حيث ينتقل المعمل الجنائى بعد قليل لمكان الواقعة، لتحديد الخسائر والأسباب التى نجمت عن اشتعال النيران.