طرح وتوفير 522 طنا من السكر بعدد من المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين

قامت عدة محافظات بالجمهورية اليوم الخميس بتوفير وطرح كميات من السكر بلغت 522 طنا بالإضافة إلى كميات من الأرز واللحوم, وذلك من خلال منافذ بيع وسيارات متنقلة بأسعار مدعمة لسد احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم , ومواجهة احتكار التجار للسلع الأساسية.

ففي الغربية, صرح المحافظ أحمد ضيف صقر بأنه تم طرح 350 طن سكر بسعر الإنتاج خمسة جنيهات للكيلو بحد أقصى 2 كيلو جرام للفرد لمحاربة جشع بعض التجار والتخفيف عن كاهل المواطن البسيط بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أنه بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين, تم طرح السكر في المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة حيث تم بيع جميع الكميات بسعر الإنتاج وأن المحافظة تتحمل تكاليف النقل والتوزيع ..موضحا أنه أصدر توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء باستغلال أى مكان يصلح أن يكون منفذ لبيع السلع على مستوى المحافظة والتركيز على المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا .

وفي أسيوط, صرح سكرتير عام المحافظة اللواء ماجد عبد الكريم بأنه تم التنسيق مع مديرية التموين, تم توزيع حوالي 20 طنا بـ8 مراكز بأسيوط وتشمل ( ديروط الفتح ساحل سليم البداري أبو تيج منفلوط القوصية الغنايم ), مؤكدا دعم الجهات التنفيذية بالمحافظة للقضاء علي اي ظاهرة قد تحدث خلل بالمجتمع.

وفي مطروح, أعلن المحافظ اللواء علاء أبو زيد أنه تم توجيه قافلة مكونة من 4 سيارات لمكافحة الغلاء محملة بالسلع التموينية إلى قرى مدينة ومركز برانى 140 كيلو مترا غربي مرسى مطروح لتوزيعها على التجمعات الصحراوية والمواطنين الأكثر احتياجا.

من جانبه , قال مدير مديرية التموين السيد أبو اليزيد إن السيارات محملة بطنين من السكر وطن ونصف من الأرز, بالإضافة إلى المكرونة والمسلى .

وفي سوهاج , أكد المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم أنه تم توفير 100 طن سكر وطرحها بمنافذ البيع بمختلف أنحاء المحافظة بسعر 7 جنيهات و25 قرشا للكيلو, كما تم توفير اللحوم الحمراء في منافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بسعر 65 جنيها للكيلو وتوفير 1650 صندوق دجاج مجمدة بسعر 24 جنيها للدجاجة الواحدة وزن 1400 جم و22 جنيها للدجاجة وزن 1200 جرام, مشيرا إلى أنه تم كذلك توفير أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالمستودعات بسعر 8 جنيهات والأسطوانة الكبيرة بسعر 16 جنيها.

وفي شمال سيناء, أعلن المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور عن انطلاق مبادرة (الشعب يأمر) لبيع السلع المدعمة بأسعار مخفضة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أنه يتم توفير السلع اللازمة بأسعار مدعمة وفقا لسياسة الدولة, خاصة السكر, حيث تم البدء بتوفير 50 طنا من السكر لتوزيعها على مختلف مناطق المحافظة بالسعر المدعم 6 جنيهات للكيلو, لافتا إلى أنه أصدر تعليماته إلى مسئولي التموين بتوزيع السكر على أهالي الشيخ زويد ورفح والمنقولين منهما للإقامة في تجمعات مختلفة بكل من العريش وبئر العبد مجانا بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على شكاوى ارتفاع الأسعار .

من جانبه, أعلن مدير عام التموين والتجارة بالمحافظة فتحى راشد أنه تم اليوم توزيع 16 طنا من السكر لبيعها بالسعر المدعم, منها 10 أطنان بالعريش موزعة على مناطق وأحياء: المساعيد والزهور ووسط المدينة والعبور , والمرحلة الرابعة , وضاحية السلام , والريسة , وأبو صقل وهناك 6 أطنان تم توزيعها في مدينة بئر العبد والقرى والتجمعات التابعة لها على أن يتم بعد ذلك توزيع كميات أخرى على مراكز ومدن : الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.