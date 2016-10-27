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وزير الكهرباء والماء الكويتي يغادر بعد مشاركته في أعمال المجلس الوزاري

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وزير الكهرباء والماء الكويتي يغادر بعد مشاركته في أعمال المجلس الوزاري وزير الكهرباء والماء الكويتي يغادر بعد مشاركته في أعمال المجلس الوزاري

أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي المهندس أحمد الجسار وزير الكهرباء والماء الكويتي ، عائدا إلى بلاده على متن طائرة خاصة ، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين ، شارك خلالها في اعمال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه .

ناقشت اجتماعات الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، ترتيبات انعقاد المؤتمر العربى الثالث للمياه ، والذي تسضيفه دولة المغرب وتقرر عقده في النصف الأول من شهر مايو 2017 ، وسوف تعقد اجتماعات الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربى على هامش هذا المؤتمر ، وتم اقتراح بعض مجالات التعاون التي تتواكب مع تحديات الموارد المائية في الدول العربية .

وانتهت فعاليات الاجتماعات بانعقاد المؤتمر الوزاري العربي للمياه، حيث تم اعتماد القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي، إضافة إلى الإعلان عن تسليم رئاسة المجلس الوزاري في دورته الثامنة إلى دولة السودان ، وافتتاح المؤتمر الدولى عن المياه العربية المحتلة والذي ستعرض جلساته خلال يومى الخميس والجمعة 27-28 بالقاهرة .

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