وزير الكهرباء والماء الكويتي يغادر بعد مشاركته في أعمال المجلس الوزاري

غادر مطار القاهرة الدولي المهندس أحمد الجسار وزير الكهرباء والماء الكويتي ، عائدا إلى بلاده على متن طائرة خاصة ، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين ، شارك خلالها في اعمال الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه .

ناقشت اجتماعات الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، ترتيبات انعقاد المؤتمر العربى الثالث للمياه ، والذي تسضيفه دولة المغرب وتقرر عقده في النصف الأول من شهر مايو 2017 ، وسوف تعقد اجتماعات الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربى على هامش هذا المؤتمر ، وتم اقتراح بعض مجالات التعاون التي تتواكب مع تحديات الموارد المائية في الدول العربية .

وانتهت فعاليات الاجتماعات بانعقاد المؤتمر الوزاري العربي للمياه، حيث تم اعتماد القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي، إضافة إلى الإعلان عن تسليم رئاسة المجلس الوزاري في دورته الثامنة إلى دولة السودان ، وافتتاح المؤتمر الدولى عن المياه العربية المحتلة والذي ستعرض جلساته خلال يومى الخميس والجمعة 27-28 بالقاهرة .