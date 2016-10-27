تحقيقات النيابة تكشف عن قيادة الكمسرى لأتوبيس مدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، عن مفاجائة فى تصادم أتوبيس النقل العام بمدينة نصر، والذى تسبب أثر تصادمه بسيارة ميكروباص فى وفاة 8 أشخاص، وهى أن السائق الأصلى لـ الأتوبيس لم يكن هو قائدة ولكن الكمسرى وذلك بعد أن عدل الكمسرى إسماعيل الشيخ أمام وكيل النيابة عن أقواله، وأكد بأن سائق أتوبيس لم يكن يقود المركبة، واعترف بأنه هو من كان يتولى القيادة.

كما أكد الكمسرى، أن سائق الأتوبيس علم بالحادث، ولكنه لم يكن على عجلة القيادة، لذلك وجهت النيابة تهمة علم خبر، ولم يبلغ به، وذلك وفقًا لنص المادة 145 من قانون العقوبات، كما وجهت الى الكمسرى تهمة القتل الخطأ وأحالتهما معًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت مدينة نصر شهدت حادثًا مروريًا مروعًا، صباح الجمعة الماضى، بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة أجرة ميكروباص، بسبب سير الأتوبيس عكس الاتجاه بسرعة جنونية، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.