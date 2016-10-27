إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة لخلافات الجيرة بسوهاج

مراسل« ONA»:

سيطرت الأجهزة الأمنية بسوهاج، على مشاجرة وقعت بناحية قرية الحواويش البحرية دائرة مركز أخميم، تم تبادل إطلاق الأعيرة النارية فيها، ما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بينهم 2 بطلقات نارية.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز أخميم ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع مشاجرة بين طرف أول “علاء حسن حسان ياسين” 22 سنة عامل، مصاباً بطلق نارى بفروة الرأس، و”حسن حسان ياسين” 57 سنة عامل، مصاباً بطلق نارى بالقدم اليسرى.

وطرف ثان “علاء فتحى عباس ياسين” 33 سنة حاصل على دبلوم، مصاباً بكدمات بالكتف الأيمن والرأس، و”السبع فتحى عباس ياسين” 43 سنة عامل، غير مصاب، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات حول الجيرة تطورت إلي معايرة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وتم ضبط طرفـى المشاجرة.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الآخر، وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهم أثناء المشاجرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 6468 بحوزة الثانى من الطرف الثانى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4841 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.