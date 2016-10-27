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الداخلية السعودية: من قتلوا رجال أمن في الدمام على صلة بهجمات سابقة

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الداخلية السعودية: من قتلوا رجال أمن في الدمام على صلة بهجمات سابقة الداخلية السعودية: من قتلوا رجال أمن في الدمام على صلة بهجمات سابقة

الداخلية (أرشيفية)

قالت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس إن المسلحين الذين قتلوا رجلي أمن بالرصاص في مدينة الدمام بشرق المملكة يوم الثلاثاء على صلة بهجمات أخرى سابقة بالمنطقة.

وبحسب رويترز أضافت الداخلية عبر موقع تويتر “نتائج الفحوص الفنية تثبت ارتباط جريمة استهداف رجلي الأمن بحي الضباب بالدمام بجرائم إرهابية أخرى بالقطيف والدمام وأن دوافعها إرهابية.”

وذكرت أن منفذي الهجوم تلقوا تدريبا في الخارج.

وقتل اثنان من رجال الأمن السعوديين في الدمام في سبتمبر أيلول.

ويعيش الكثير من أبناء الأقلية الشيعية بالمملكة في المنطقة الشرقية.

وهاجم مسلحون شيعة رجال الأمن في المنطقة الشرقية في الماضي وقالوا إن الشيعة يتعرضون للاضطهاد في السعودية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجمات على رجال أمن سعوديين وكذلك تفجيرات وحوادث إطلاق نار استهدفت الشيعة في السعودية.

 

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