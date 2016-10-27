أنثى إنسان الغاب الأكبر عمرا بين الحيوانات في العالم

قالت متحدثة باسم حديقة حيوان بيرث في أستراليا، الخميس، إن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية أدرجت أنثى لإنسان الغاب موجودة في الحديقة كأكبر حيوان من نوعه في الأسر على مستوى العالم عندما بلغت اليوم 60 عاما.

وذكرت دانييلا هنري أن بوان احتفت بيوم مولدها بإفطار مميز من فاكهة الرامبيوتان الاستوائية التي كانت تتغذى عليها في طفولتها بماليزيا. وكانت أهديت إلى الحديقة عام 1968 من سلطان جوهور الذي تلقى في المقابل بعض الحيوانات الأسترالية.

كما أشارت إلى أن أنثى إنسان الغاب لا تعيش في البرية أكثر من 50عاما، “لكن بسبب الرعاية التي تحظى بها هنا وخصوصا من الناحية البيطرية فقد تجاوزت بشكل ملحوظ كثيرا عمرها المتوقع.”

وتمثل حديقة بيرث واحدة من أفضل أماكن تكاثر إنسان الغاب.