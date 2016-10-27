القوات الحكومية تستعيد بلدة استراتيجية بريف حماة

استعادت القوات الحكومية السورية، الخميس، السيطرة على مدينة صوران الاستراتيجية في محافظة حماة، لتتمكن بذلك من استعادة نحو نصف المناطق التي خسرتها جراء هجمات فصائل المعارضة التي انطلقت منذ شهرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “قوات النظام تمكنت الخميس من استعادة السيطرة على مدينة صوران الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي، إثر هجوم عنيف نفذته صباحا تزامنا مع غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي كثيف”.

وشنت فصائل سورية معارضة على رأسها “جيش الفتح” منذ نهاية أغسطس هجوما في ريفي حماة الشمالي والشرقي، تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من أربعين قرية وبلدة وتلة كانت تحت سيطرة قوات النظام، وفق المرصد.

وتدور منذ ذلك الحين معارك عنيفة بين الطرفين، وتمكنت قوات النظام في الأسابيع الأخيرة بدعم جوي من الطائرات الروسية والسورية من السيطرة على نحو نصف المناطق التي خسرتها وفق المرصد.

وبحسب عبد الرحمن، تعزز قوات النظام سيطرتها على مدينة صوران وجودها في المنطقة، نظرا لموقعها الاستراتيجي على طريق دمشق حلب الدولي، كما تمكنها من أن ترصد ناريا بلدات تحت سيطرة الفصائل ومنها طيبة الإمام المجاورة.

وتسيطر القوات الحكومية على مناطق واسعة في محافظة حماة، وعلى مدينة حماة التي على غرار معظم المدن السورية، شهدت تظاهرات معارضة للنظام في العام 2011، قبل أن يقمعها النظام بالقوة.