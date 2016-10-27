حبس مهندسة بالدقهلية 4 أيام بتهمة النصب على الشباب بزعم توظيفهم

قررت نيابة الأموال العامة بالمنصورة، حبس مهندسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب إيهامها لبعض الشباب بتعيينهم نظير مبلغ مالى.

كان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للعقيد سعيد شعير رئيس مباحث الأموال العامة، بقيام "غادة ز. ا" 23 سنة بكالوريس هندسة، مقيمة بمنية النصر، بالاستيلاء على أموال بعض الشباب مقابل إيهامهم بتوظيفهم.

شكل العقيد سيد سلطان رئيس المباحث الجنائية، فريق بحث من مباحث الأموال العامة والرائد محمد مطر رئيس مباحث قسم ثانى بالمنصورة، وتم القبض على المتهمة متلبسة أثناء مقابلتها أحد عملائها بأحد الفنادق الشهيرة بالمنصورة، حيث تم ضبط مبلغ مالى ومسوغات تعيين خاصة ببعض المواطنين، وتم عرض المتهمة على النيابة التى أمرت بحبسها 4 أيام عقب تحرير محضر رقم 8741 إدارى قسم ثانى المنصورة.