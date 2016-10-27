هاني شاكر يدعم الشعب الليبي بأغنية «سلملي علي بنغازي»

كتب : هاني صابر

يقوم حاليًا نقيب موسيقيين مصر وأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، بتسجيل اغنية خاصة بدعم الشعب الليبي الشقيق بعنوان “سلملي على بنغازي”.

جاء ذلك بناءا علي قرار الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة دكتور ابراهيم ابو ذكري، في الوقوف بجانب ليبيا ودعما للمواقف العربية والسياسية تجاهها من خلال الدعم الفني من خلال انتاج اغنية لدعم الشعب الليبي، نظرًا للظروف التي تمر بها دولة ليبيا .

ومن المقرر أن يؤديها الفنان هاني شاكر رئيس مهرجان القاهرة للاغنية العربية المصورة خلال فاعليات مونديال القاهرة للاعمال الفنية والاعلام الذي سيفتتح يوم الاثنين المقبل، بمقر الجامعة العربية بميدان التحرير صباحًا ومساءًا في مسرح مدينة مبارك التعليمية بأكتوبر.

أغنية “سلملي على بنغازي”، كلمات محمد صلاح وألحاء وتوزيع الموسيقار محمد ضياء رئيس لجنة تحكيم مهرجان الاغنية العربية المصورة ، وتريات يحيى الموجي ، ومن انتاج الاتحاد العام للمنتجين العرب.