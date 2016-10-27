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محافظ قنا يتفقد منطقة السيول بالكيلو 74

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محافظ قنا يتفقد منطقة السيول بالكيلو 74 محافظ قنا يتفقد منطقة السيول بالكيلو 74

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلى منطقة سقوط السيل عند الكيلو 74 بطريق قفط / القصير، وذلك للاطمئنان على حركة مرور السيارات بالطريق، وعدم وقوع أية أو تلفيات.

وأوضح الهجان، أن الطريق قد تعرض لتراكم مياه السيول القادمة من سفاجا، بفعل الأمطار الغزيرة والتى سقطت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى غلق الطريق مؤقتًا، مؤكدًا أنه تم إعادة فتح الطريق أمام حركة مرور السيارات صباح اليوم، بعد انحسار المياه عن الطريق، لافتًا أنه لم ينتج عن مياه السيل وقوع أى إصابات أو تلفيات.

وأصدر الهجان، تعليماته للمسئولين بمتابعة الموقف وإزالة آثار المياه المتراكمة على جانبى الطريق، مضيفًا أنه تم تطهير كافة مخرات السيول بالمحافظة، ورفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات الخدمية والوحدات المحلية، تحسبًا لسقوط السيول، كما تم تشكل غرف عمليات تعمل على مدار اليوم لتلقى أى بلاغات بشأن سقوط السيول واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

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