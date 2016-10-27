أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«برلمانى»: الدولة لديها خطة للقضاء على العشوائيات والارتقاء بحياة المواطنين

Google+ Print
«برلمانى»: الدولة لديها خطة للقضاء على العشوائيات والارتقاء بحياة المواطنين «برلمانى»: الدولة لديها خطة للقضاء على العشوائيات والارتقاء بحياة المواطنين

المهندس يسرى المغازى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب

أعرب المهندس يسرى المغازى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن تقديره الشديد للتصريحات التى صدرت عن وزيرة التعاون الدولى، الدكتور سحر نصر، اليوم، خلال مشاركتها في المؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ، والتى أكدت فيها سعى للحصول على تمويل بنحو 300 مليون دولار، من البنك الأفريقى للتنمية لتطوير العشوائيات في مصر.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أنها خطوة مقدرة تمامًا من جانب ، وخصوصًا أن المناطق العشوائية الآن أصبحت مكانًا لتفريخ الجريمة، ومكانًا لإيواء المجرمين ،علاوة على أنها مكان غير آمن لسكن الناس ومعيشتهم.

ولفت المغازى، إلى أن ما صرحت به سحر نصر، يتسق مع قاله وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولى، من انتهاء الوزارة من تطوير 62 منطقة عشوائية، والبدء في تطوير 42 منطقة أخرى، مما يؤكد على وجود خطة حكومية شاملة للانتهاء قريبًا من ملف العشوائيات المزمن، والارتقاء حضاريًا بأماكن معيشة الناس وحياتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة