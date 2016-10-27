«برلمانى»: الدولة لديها خطة للقضاء على العشوائيات والارتقاء بحياة المواطنين

أعرب المهندس يسرى المغازى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن تقديره الشديد للتصريحات التى صدرت عن وزيرة التعاون الدولى، الدكتور سحر نصر، اليوم، خلال مشاركتها في المؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ، والتى أكدت فيها سعى مصر للحصول على تمويل بنحو 300 مليون دولار، من البنك الأفريقى للتنمية لتطوير العشوائيات في مصر.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أنها خطوة مقدرة تمامًا من جانب الحكومة، وخصوصًا أن المناطق العشوائية الآن أصبحت مكانًا لتفريخ الجريمة، ومكانًا لإيواء المجرمين ،علاوة على أنها مكان غير آمن لسكن الناس ومعيشتهم.

ولفت المغازى، إلى أن ما صرحت به سحر نصر، يتسق مع قاله وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولى، من انتهاء الوزارة من تطوير 62 منطقة عشوائية، والبدء في تطوير 42 منطقة أخرى، مما يؤكد على وجود خطة حكومية شاملة للانتهاء قريبًا من ملف العشوائيات المزمن، والارتقاء حضاريًا بأماكن معيشة الناس وحياتهم.