بالصور .. سيول وأمطار غزيرة تضرب عددا من القرى بالداخلة والفرافرة

ضربت موجة من الطقس السيئ والسيول عددًا من القرى بمركزى الداخلة والفرافرة اليوم الخميس، بعد أن تعرضت المحافظة لهطول أمطار غزيرة مساء أمس الأربعاء، حيث تعرضت قرى غرب الموهوب بالداخلة لموجات شديدة من السيول والرياح الشديدة التى أدت إلى توقف حركة المرور على الطرق الرئيسية وتعطلت حركة السفر بطريق الداخلة -الفرافرة – القاهرة.

وأعلنت محافظة الوادى الجديد حالة الطوارئ القصوى وأوضح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أنه تم الدفع بكل المعدات واتخاذ كل الإجراءات لعدم وصول المياه إلى المناطق السكنية والزراعات حيث إنه تم تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا حصر أى تلفيات أو خسائر.

من جانبه كشف المحاسب سيد محمود رئيس مركز الداخلة، عن أنه تم الدفع بكل سيارات الحماية المدنية ومعدات الشفط والمعدات الثقيلة للسيطرة على الموقف.

وأضاف أن يتابع بنفسه من قلب الحدث تطورات الموقف، وقال إن الأولوية حاليًا لمنع وصول المياه الغزيرة للمناطق السكنية كما أفاد شهود عيان بأن المياه تنحدر من الجبال والأماكن المرتفعة بغزارة ما أدى لحدوث تلفيات فى الزراعات المجاورة للطريق الرئيسى الرابط بين الفرافرة والداخلة.