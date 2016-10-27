وكيل التعليم" بجنوب سيناء مسابقة الـ500 معلم مساعد تحكمها الأولويات والعجز

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إن مسابقة الـ 500 معلم مساعد التى أعلن عنها ستنظم قواعدها الأولويات والتخصصات التى تعانى العجز فى المدرسين، مشيرا إلى أن الـ500 معلم مساعد مرحلة من مراحل سد العجز وستكون هناك مسابقات أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة برفقة الدكتور عبد الكريم محمد وكيل مديرية تعليم جنوب سيناء بمديرى الإدارات التعليمية وموجهى المواد الدراسية والإدارات النوعية بديوان المديرية.

وفى بداية الاجتماع رحب عقل بالدكتور عبد الكريم محمد وكيل مديرية التعليم بجنوب سيناء.

وأضاف عقل أن الهدف تذليل الصعاب وحل المشكلات فى العمل من أجل الوصول لتعليم أفضل لأبناء جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه لن يحل مشكلة بدون رأى مديرى الإدارات التعليمية.

وأضاف الدكتور عبد الكريم محمد وكيل مديرية التعليم أنه يريد العمل بأسلوب الفريق الواحد والدائرة المتصلة بجميع أفرادها، مشيرا إلى أن مدير الإدارة التعليمية هو الرئيس المباشر لجميع مدارس الإدارة، موضحا أنه لن ينظر فى أى مذكرة واردة من المدارس بدون توقيع أو تحويل من مدير الإدارة التعليمية.

وطالب وكيل مديرية التعليم موجهى المواد الدراسية بالتواجد فى المدارس طوال أيام الأسبوع وعدم تخصيص يوم الخميس للمكتب الفنى على أن يكون المكتب الفنى بالتناوب بين موجهى المواد الدراسية طوال أيام الأسبوع حتى لا تفرغ المدارس من المتابعة يوم الخميس.