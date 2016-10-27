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بالصور .. التشققات تحاصر مدرسة النهضة الابتدائية ببركة السبع

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بالصور .. التشققات تحاصر مدرسة النهضة الابتدائية ببركة السبع بالصور .. التشققات تحاصر مدرسة النهضة الابتدائية ببركة السبع

>المنوفية – محمود شاكر

 

 

سادت حالة من الغضب العارم بين أولياء الأمور بمدرسة النهضة الابتدائية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، نتيجة لانتشار العديد من التشققات فى المبنى الرئيسى للمدرسة الأمر الذى آثار حالة من الرعب بين الطلاب وأولياء الأمور خشية أن تحدث كارثة بانهيار المبنى على الطلاب .

 

وكشف أحمد شوقى، أحد أولياء الأمور أن نجله بالمدرسة اشتكى له من الخطر الذي يتعرضون له، وبالفعل ذهب إلى المدرسة ليرى ما وصفه له نجله وتأكد من خطورة التصدعات.

 

من جانبه أكد فايز شندى مدير الإدارة التعليمية ببركة السبع أن المدرسة شهدت زيارة من هيئة الابنية التعليمية، وقررت غلق 4 فصول لحين البدء فى الترميم، وهو الأمر الذى حدث فى أول مرة وتكرر فى المرة الثانية وكان نفس القرار، لافتا إلى أن القرار جاء بصلاحية المدرسة وأنها صالحة للعمل .

 

وأضاف شندى أنه سيتم البدء فى ترميم الفصول اعتبارا من الأسبوع القادم، لافتا إلى أنه فى حالة إعاقة العملية التعليمية سيتم نقل الطلاب إلى مدرسة اخرى، لحين الانتهاء من الترميم . 

 

 

 


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