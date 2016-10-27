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كمسرى "أتوبيس مدينة نصر": "أنا اللى كنت سايق".. والنيابة تحيله للمحاكمة

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كمسرى "أتوبيس مدينة نصر": "أنا اللى كنت سايق".. والنيابة تحيله للمحاكمة كمسرى "أتوبيس مدينة نصر": "أنا اللى كنت سايق".. والنيابة تحيله للمحاكمة

>كتب كريم صبحى

فجر كمسرى أتوبيس مدينة نصر، الذى تسبب فى مصرع 10 أشخاص، مفأجاة أمام المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة أول مدينة نصر، حيث اعترف بأنه من كان يقود الأتوبيس وليس السائق وقت وقوع الحادث.

 

وأمرت  نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، بإحالة سائق وكمسرى أتوبيس مدينة نصر، الذى تسبب فى مصرع 10 أشخاص، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

 

كان إسماعيل الشيخ وأحمد سعد وكيلا أول نيابة مدينة نصر، انتقلا إلى موقع الحادث لمناظرة جثث الضحايا، وتبين من التحريات والتحقيقات أن سائق الأتوبيس هو المتسبب فى الحادث لسيره عكس الاتجاه، وباشرت النيابة التحقيق معه قبل إصدارها قرارها المذكور، واستمعت لشهود عيان على الحادث.


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