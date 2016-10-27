بالصور.. 4 أفلام عرض عالمى أول بمسابقة آفاق عربية بـ«القاهرة السينمائي»

كتب ـ مصطفى حمزة ـ تصوير عمر جمال

أعلن سيد فواد مدير قسم آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى، أن الدورة الـ38 المقرر للمهرجان إقامتها بالفترة من 15 إلى 24 نوفمبر ستشهد مشاركة 8 أفلام بالقسم، لافتا إلى أن من بينها 4 أفلام تعرض عالميا لأول مرة.

وقال فواد خلال الموتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس لإعلان تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان، إن فعاليات المسابقة هذا العام مهداه لاسم المخرج الراحل محمد خان، وترأس لجنة التحكيم الفنانة إلهام شاهين.

وأضاف أن القسم يشهد عودة الجوائز المالية مرة أخرى، بالإضافة إلى ندوة تحت عنوان “ربيع السينما العربية”، يديرها الناقد سمير فريد، ويشارك بها المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى، ونقيب السينمائيين مسعد فودة وطارق العلى وبسام الزوادى.

يذكر أن الدكتورة ماجدة واصف رئيس المهرجان، أعلنت خلال الموتمر مشاركة الفيلم المصرى “البر التانى” بالمسابقة الرسمية، وهو من تأليف زينب عزيز، واخراج علي إدريس، وبطولة “محمد علي، بيومى فواد، حنان سليمان”، ويتناول أزمة الهجرة غير الشرعية لمجموعة من الشباب .