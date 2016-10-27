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عواصف ترابية ورعدية وغيوم ورياح تضرب محافظة بني سويف ‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

ضربت منذ قليل عاصفة ترابية ورعدية ورياح وغيوم محافظة بني سويف، لتحجب الرؤية تمامًا أمام قائدي السيارات والمارة من المواطنين، حيث سادت حالة من الإختفاء الملحوظ لأهالي المحافظة.

وتسببت العاصفة الترابية في التأثير علي حركة المرور بالطرق الرئيسية والطرق المؤدية لمراكز المحافظة السبع خوفاً من التصادم ووقوع بسبب تشوش الرؤية بشكل كبير .

وفضل العديد من الأهالي وخاصة بالقري الإختباء داخل منازلهم خوفاً من تغيرات الجو وهطول الامطار بشكل مفاجئ.

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