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المرصد السوري: طائرات حربية قصفت ريف حلب الغربي

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المرصد السوري: طائرات حربية قصفت ريف حلب الغربي المرصد السوري: طائرات حربية قصفت ريف حلب الغربي

حلب _ أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان “مقره لندن” أن طائرات حربية استهدفت مناطق في بلدتي المنصورة وكفرناها بريف حلب الغربي دون معلومات عن خسائر بشرية.

كما قصفت قوات النظام اليوم أماكن في أحياء الهلك وبعيدين والإنذارات وبستان الباشا بمدينة حلب، وسط استمرار قوات النظام إلقاء قنابل ضوئية في سماء حلب إلى ما بعد منتصف ليل أمس، في حين تجددت الاشتباكات بشكل متقطع في محور الـ 1070 شقة جنوب غرب حلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وجبهة فتح الشام والفصائل المقاتلة من جهة أخرى.

أ ش أ

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