تركيا تعتقل 81 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش

اعتقلت السلطات التركية اليوم الخميس 81 شخصا معظمهم أجانب للاشتباه في تخطيطهم للسفر بصورة غير شرعية للانضمام إلى تنظيم “داعش” في كل من العراق وسوريا.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن 21 من المعتقلين يشتبه بأنهم من قياديي التنظيم وأن 60 منهم أجانب, موضحة أن العملية تركزت في اسطنبول لكنها شملت مداهمات في 31 موقعا في ستة أقاليم تركية.

وكانت وسائل إعلام رسمية في تركيا أفادت – في وقت سابق اليوم – بأن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 73 طيارا عسكريا, وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في شهر يوليو الماضي.

أ ش أ