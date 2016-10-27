أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء اليمن: الحكومة لم تتسلم من المبعوث الأممى أى مشروع اتفاق

Google+ Print
رئيس وزراء اليمن: الحكومة لم تتسلم من المبعوث الأممى أى مشروع اتفاق رئيس وزراء اليمن: الحكومة لم تتسلم من المبعوث الأممى أى مشروع اتفاق

> الرياض / أ ش أ /

نفى الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى أن تكون قد تسلمت حتى الآن أى مشروع اتفاق أو تسوية سياسية من قبل إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممى إلى اليمن.

وأكد رئيس الوزراء اليمنى، أن الحكومة ستتعامل إيجابيا مع كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام وإيقاف الحرب التى فرضتها مليشيا الحوثيين على أبناء الشعب اليمنى .

وأوضح ابن دغر خلال استقباله اليوم الخميس، فى الرياض السفير الصينى لدى اليمن تيان تشى أنه فى حال كانت هذه الرؤية متوافقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطنى فإن الحكومة ستكون إلى جانبها وإذا لم تتوافق فسنوضح الخلل فى الروية.

وأضاف أن الحكومة الشرعية حريصة على إحلال السلام الشامل والعادل والدائم فى اليمن وهذا لن يتحقق إلا بتسليم المليشيات السلاح والانسحاب من المدن التى احتلتها وفى مقدمتها العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن السفير الصينى أكد استعداد بلاده لدعم مشروعات التنمية فى اليمن وخاصة التى تم الاتفاق عليها فى زيارة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى إلى بكين.. وجدد دعم الصين للحكومة الشرعية ولحل سياسى عادل يضمن السلام الشامل والعادل لكل اليمنيين .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب