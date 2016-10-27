رئيس وزراء اليمن: الحكومة لم تتسلم من المبعوث الأممى أى مشروع اتفاق

نفى الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى أن تكون الحكومة قد تسلمت حتى الآن أى مشروع اتفاق أو تسوية سياسية من قبل إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممى إلى اليمن.

وأكد رئيس الوزراء اليمنى، أن الحكومة ستتعامل إيجابيا مع كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام وإيقاف الحرب التى فرضتها مليشيا الحوثيين على أبناء الشعب اليمنى .

وأوضح ابن دغر خلال استقباله اليوم الخميس، فى الرياض السفير الصينى لدى اليمن تيان تشى أنه فى حال كانت هذه الرؤية متوافقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطنى فإن الحكومة ستكون إلى جانبها وإذا لم تتوافق فسنوضح الخلل فى الروية.

وأضاف أن الحكومة الشرعية حريصة على إحلال السلام الشامل والعادل والدائم فى اليمن وهذا لن يتحقق إلا بتسليم المليشيات السلاح والانسحاب من المدن التى احتلتها وفى مقدمتها العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن السفير الصينى أكد استعداد بلاده لدعم مشروعات التنمية فى اليمن وخاصة التى تم الاتفاق عليها فى زيارة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى إلى بكين.. وجدد دعم الصين للحكومة الشرعية ولحل سياسى عادل يضمن السلام الشامل والعادل لكل اليمنيين .