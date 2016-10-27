فرنسا: مسؤولية الضربة الجوية على مدرسة في إدلب تقع على سوريا أو روسيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن مسؤولية ضربة جوية على مدرسة في محافظة إدلب السورية تقع إما على روسيا أو الحكومة السورية.

وأودت الضربة بحياة 26 مدنيا معظمهم تلاميذ.

وبحسب رويترز قال إيرو في مؤتمر صحفي “من المسؤول؟ على أي حال فإنها ليست المعارضة لأنه يجب أن تكون هناك طائرات لإلقاء القذائف. فهو إما نظام (الرئيس بشار) الأسد أو الروس.”

وأضاف “هذا مظهر آخر لفظاعة هذه الحرب وهي حرب على الشعب السوري لا يمكن أن نقبلها.”

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق يوم الخميس إن موسكو ليست مسؤولة عن الهجوم في إدلب.