إنشاء مصنع لتدوير القمامة باستثمارات كورية بالبحيرة بتكلفة 225 مليون دولار

مراسل« ONA»:

أكدت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، على أهمية تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وتوفير العملة الصعبة من خلال ضخ الاستثمارات الأجنبية، وكذلك توفير المنتجات المحلية عالية الجودة بالأسواق، كبديل للاستيراد مع استخدام أحدث النظم الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة لمواكبة التقدم التكنولوجى.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع هنرى كيهوان كيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة “جى كى سى” الكورية والوفد المرافق له، بحضور فتحى عبد الغنى السكرتير العام وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور بشأن إنشاء مصنع لتدوير القمامة وإنتاج السماد والطاقة الكهربائية بتكلفة 225 مليون دولار باستخدام أحدث النظم والتكنولوجيا العالمية لتدوير القمامة بطاقة 500 طن / يوم، بصورة أمنة وصديقة للبيئة وإنتاج الطاقة الكهربائية والسماد العضوى من خلالها.

وتم خلال اللقاء استعراض العديد من المواقع التى يمكن الاستفادة منها، لإقامة المشروع بمنطقة الطرانة بمركز حوش عيسى، وكذا موقع تجميع القمامة والمقلب الوسيط بأبو حمص تمهيدًا لإخطار الجهات المعنية للموافقة على المشروع للبدء فى التنفيذ.