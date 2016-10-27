وزير الصحة يعتمد مليون و850 ألف جنيه لتطوير مستشفيات الصدر بالمنوفية

مراسل« ONA»:

أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحه بالمنوفيه،عن موافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحه والسكان على اعتماد مبلغ مليون و850 ألف جنيه لتطوير الخدمات الصحية بمستشفيات الصدر بالمنوفية .

وأوضحت وكيل الوزارة، أن الموافقة جاءت بهدف تطوير الخدمات الصحيه بمستشفيات الصدر بالمحافظه والنهوض بها وفق خطة متكاملة تم عرضها على الوزير واسند اليها المبالغ المطلوبة .

وأضافت، أنه تم تجهيز العنايه المركزه بمستشفى صدر منوف، وشراء 2 جهاز تنفس صناعى بمبلغ 440 ألف جنيه، وشراء جهاز أشعه DR بمبلغ 400 ألف جنيه، كما تم شراء 2 جهاز تنفس صناعى لمستشفى صدر شبين الكوم .

وأكدت وكيل الوزراة أنها تسعى إلى النهوض بجميع المستشفيات واقرار خدمة طبية متطورة ومتميزة .