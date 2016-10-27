«الاتحاد الروسى»: موسكو معنية بإعادة حركة النقل الجوى مع مصر

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالينتينا ماتفيينكو، أن موسكو معنية بإعادة حركة النقل الجوى المباشر مع مصر، مضيفة أن استئناف حركة النقل الجوى المباشر لا تهم الجانب المصرى فقط، بل والجانب الروسى أيضًا.

وشددت فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال فى جنيف، على هامش دورة جمعية الاتحاد البرلمانى الدولى، على أن عدم وجود اتصالات جوية مباشرة بين الدولتين يخلق عقبات وحواجز أمام الاستثمار وأمام النشاطات فى المجالات الأخرى، وذلك بحسب ما نشرته روسيا اليوم.

وذكرت فالينتينا ماتفيينكو، أنه ومن أجل استئناف الحركة الجوية بين الدولتين يجب حل مشكلة ضمان عمل المنظومة الإلكترونية لدخول موظفى المطار إلى المنطقة المغلقة، مضيفة أن سلطات الطيران فى مصر تعمل حاليًا لشراء المعدات اللازمة.

وأضافت، نحن ندرك أن موضوع أمن المواطنين يعد من أهم المسائل على الإطلاق، ويجب أن نكون على ثقة من توفير الأمن للمواطنين الروس فى مصر بشكل مطلق، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من تلبية الدعوة لزيارة مصر إلا بعد استئناف الحركة الجوية بين الدولتين.