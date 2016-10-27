الحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات لإطفاء حريق بمصنع إسفنج بالبدرشين

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، بـ10 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجى، لمحاولة إخماد حريق هائل فى مصنع إسفنج بمنطقة أبوصير التابعة لدائرة قسم البدرشين، وذلك لمنع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات، فيما انتقلت سيارتى إسعاف إلى المكان تحسبا لوقوع أى مصابين.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى أحد المصانع بالبدرشين، وعلى الفور انتقل فريق إطفاء مكون من اللواء أسامة شعبان مدير الإدارة، واللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية، والعقيد مجدى اليمانى مدير قطاع الجنوب، لمحاولة إخماد الحريق.

وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتتم الآن عمليات إطفاء الحريق.