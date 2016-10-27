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تجديد حبس 7 متهمين بممارسة الشذوذ الجنسى 15 يوما

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تجديد حبس 7 متهمين بممارسة الشذوذ الجنسى 15 يوما تجديد حبس 7 متهمين بممارسة الشذوذ الجنسى 15 يوما

> كتب سليم على

أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار عبد الله المهدى، اليوم الخميس، بتجديد حبس 7 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة الفجور والشذوذ والترويج عن أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمقابل مادى.

 

وكشفت تحقيقات محمد حماد وكيل النيابة، عن ورود معلومات إلى الإدارة العامة للآداب، بقيام 7 شباب من طلاب الجامعات والثانوية العامة، بالترويج لأنفسهم لممارسة الشذوذ والفُجر مستغلين برنامج "هوز هير" للترويج لأفكارهم الشاذة نظير مقابل مادى.

 

وبالتحرى وبتقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم تحرير المحضر 15870 لسنة 2016 جنح الدقى، وتم ضبط المتهمين داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الدقى وبحوزتهم أوقية ذكرية ومبالغ نقدية وملابس حريمى وتليفونات محمولة.

 

 

 

 


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