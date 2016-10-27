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حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة معلمة سودانية بالعجوزة

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حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة معلمة سودانية بالعجوزة حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة معلمة سودانية بالعجوزة

> كتب سليم على

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب، رئيس النيابة، حبس عاطل ٤ أيام لاتهامه بسرقته حقيبة من مدرسة سودانية أثناء سيرها بشارع السودان فى العجوزة.

تفاصيل الواقعة بدأت بانتشار الخدمات المرورية بالمنطقة ، وأثناء تواجد القوات الأمنية ، فوجئوا بسرقة عاطلين يستقلان دراجة بخارية لا تحمل  لوحات معدنية  حقيبة من سيدة سودانية أثناء سيرها بالشارع، وفرا هاربين.

وعلي الفور لاحق عدد من الضباط المتهمين ، وتمكنوا من ضبط أحدهما، وبحوزته الحقيبة المسروقة، التي تم إعادتها للمجني عليها، وتحرر المحضر اللازم  عن الواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

 


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